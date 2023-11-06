В США назвали ошибкой попытки вести диалог с Путиным с позиции силы

США ошибаются и рискуют, когда пытаются взаимодействовать с президентом РФ Владимиром Путиным с позиции силы. Об этом пишет американское издание Foreign Affiars.

В журнале говорится, что США долгое время накачивали ресурсами оборонный потенциал Украины, что в России могли счесть угрозой. Накачка продолжается и в настоящее время.

«Если влиятельные игроки в Вашингтоне продолжат неправильно понимать Путина и полагать, что демонстрация силы — единственный способ сдержать его, они рискуют спровоцировать противоположную реакцию», — считает автор статьи.

Более того, пишет журналист, в определенный момент Путин может решить, что действия США представляют прямую угрозу для РФ, требующую жесткого ответа с ее стороны, и это поставит обе стороны на грань прямого конфликта.

При этом в Кремле считают, что, несмотря на то, что отношения между РФ и США находятся «ниже нуля», их все равно придется оживлять, так как обе страны несут особую ответственность за мировую стабильность.

Ранее в Кремле заявили, что президенту США Джо Байдену придется поменять позицию по России.