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Журналисты обратили внимание на нестандартную встречу Блинкена в Анкаре

Turkiye: Блинкена встретили в Анкаре без высокопоставленных чиновников

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Jonathan Ernst/Reuters

Среди тех, кто встречал государственного секретаря США Энтони Блинкена в Анкаре, не было высокопоставленных чиновников. Примечательно также, что перрон не был освещен. Об этом пишет турецкая газета Turkiye.

Американский госсекретарь прибыл в турецкую столицу в ночь на 6 ноября. Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что в аэропорту посол США в Анкаре Джеффри Флейк встретил Блинкена, засунув руку в карман.

Джеффри сопровождали генеральный директор по двусторонним политическим отношениям, отвечающий за США в МИД, посол Япрак Балкан и замгубернатора Анкары Намык Кемаль Назлы.

Журналисты утверждают, что, поприветствовав ожидавших его в темноте людей, Блинкен сел в свой автомобиль.

Днем ранее госсекретарь США был в столице Ирака Багдаде. Там он заявил, что американские и израильские должностные лица проводят консультации по практическим вопросам, которые касаются возможного обеспечения гуманитарных пауз в ходе военных операций в секторе Газа.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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