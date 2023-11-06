Иран назвал США соучастником преступлений Израиля

Государства, которые оказывают поддержку Израилю, несут ответственность за действия еврейского государства против палестинцев, считает президент Ирана Эбрахим Раиси, передает Tasnim. По его словам, в частности, США способствуют эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

«Американцы накладывают вето на резолюции, предложенные в Совете Безопасности [ООН], и это фактически развязывает руки сионистскому режиму [так в Иране называют Израиль]. Мы виним в этих преступлениях Америку и страны, поддерживающие сионистский режим. Все эти страны являются соучастниками преступлений [против палестинцев]», — отметил Раиси.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Катар заподозрил Израиль в геноциде в Газе.