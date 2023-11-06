Семья Берлускони выселит участниц вечеринок «бунга-бунга»

Семья бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони намерена выселить из принадлежавшей ему недвижимости около 20 женщин — бывших участниц устраиваемых политиком эротических вечеринок под названием «бунга-бунга». Об этом сообщает британское издание The Times.

По данным газеты, эти женщины были втянуты в судебные процессы, возникшие в результате скандала вокруг проводимых экс-премьером вечеринок. Многие из них получали ежемесячные жалования в размере €2,5 тыс. в качестве компенсации ущерба, нанесенного их репутации. 3 ноября Reuters со ссылкой на источники сообщил, что родственники Берлускони прекратили выплаты женщинам.

Впервые о вечеринках «бунга-бунга» на вилле Берлускони стало известно в 2010 году, когда он лично позвонил в полицейское отделение и попросил освободить малолетнюю танцовщицу Кариму Эль Маруг, которую задержали за кражу браслета стоимостью в несколько тысяч евро. Политик заявил полицейским, что 17-летняя девушка является племянницей президента Египта Хосни Мубарака.

Скандал вокруг вечеринок разгорелся в начале 2011 года. Тогда следствие заявило, что приглашенные на виллу женщины были проститутками, некоторые — несовершеннолетними. И Берлускони якобы платил им за молчание об интимных отношениях с ним. В 2013 году экс-премьера Италии приговорили 7 годам тюрьмы за связь с эль-Маруг, известной как Руби — Похитительница сердец. Однако год спустя политика оправдали «за недостаточностью улик» и «отсутствием состава преступления».

Берлускони отрицал обвинения и утверждал, что «бунга-бунга» — это просто «изысканные ужины».

Ранее наследники Берлускони задумались об уничтожении его коллекции картин.