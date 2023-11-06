Володин заявил, что Запад понимает, что Украина не победит Россию

Западные страны понимают, что Украина не сможет победить Россию даже с поддержкой НАТО. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как пишет Володин, президент США Джо Байден «сделал ставку» на победу Украины над РФ, на что были «брошены миллиарды долларов, военная техника, ракеты и боеприпасы, наемники и многое другое».

«Но сегодня для стран Европы и самих США стало очевидным, что на поле боя, несмотря на поддержку НАТО, Россию киевскому режиму не победить», — заявил Володин.

По его словам, Украина потеряла суверенитет, а ее лидер Владимир Зеленский становится для многих «нерукопожатным, токсичным политиком».

4 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия доказала, что ее не победить на поле боя.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.