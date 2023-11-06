Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В офисе Зеленского высказались о возможной «усталости» мира от Украины

Глава офиса Зеленского Ермак заявил, что мир не чувствует усталость от Украины

close
100%
STR/NurPhoto/Reuters

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию Politico высказал мнение, что в мире «чувствуют усталость» от конфликта на Украине.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом признала, что украинское контрнаступление принципиально ничего не изменило на фронте, и многие устали от конфликта с Россией.

Ермак отметил, что даже если есть люди, которые устали от украинского конфликта, вряд ли они захотят в будущем оказаться в мире, где будет меньше свободы и безопасности», добавив, что никто не может в настоящее время позволить себе усталость.

Чиновник добавил, что мировым лидерам следует поддержать Украину, даже на необходимость разрешения палестино-израильского конфликта. По его словам, недавний визит председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на Украину демонстрирует «огромный шаг» в сторону принятия страны в Европейский союз.

Глава офиса украинского лидера также рассказал, что будущие переговоры в США об активизации сотрудничества с целью повышения обороноспособности Украины и предоставления ей возможности создать свою систему противовоздушной обороны будут очень конкретными и практическими.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий