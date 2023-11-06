В офисе Зеленского высказались о возможной «усталости» мира от Украины

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию Politico высказал мнение, что в мире «чувствуют усталость» от конфликта на Украине.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом признала, что украинское контрнаступление принципиально ничего не изменило на фронте, и многие устали от конфликта с Россией.

Ермак отметил, что даже если есть люди, которые устали от украинского конфликта, вряд ли они захотят в будущем оказаться в мире, где будет меньше свободы и безопасности», добавив, что никто не может в настоящее время позволить себе усталость.

Чиновник добавил, что мировым лидерам следует поддержать Украину, даже на необходимость разрешения палестино-израильского конфликта. По его словам, недавний визит председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на Украину демонстрирует «огромный шаг» в сторону принятия страны в Европейский союз.

Глава офиса украинского лидера также рассказал, что будущие переговоры в США об активизации сотрудничества с целью повышения обороноспособности Украины и предоставления ей возможности создать свою систему противовоздушной обороны будут очень конкретными и практическими.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.