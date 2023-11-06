Эксперт рассказал, почему Китай может быть посредником между Россией и Украиной

Китай больше остальных стран подходит на роль посредника между Россией и Украиной из-за своего подхода к межгосударственным отношениям. Такое мнение высказал исполнительный директор Центра гуманитарного диалога Дэвид Харланд в беседе с РИА Новости.

Эксперт считает, что основной проблемой западных стран является то, что у них есть «очень глубокая традиция» хотеть того, чтобы другие страны были больше похожи на страны Запада, однако в настоящее время, по его мнению, в истории наступил момент, когда многие страны не хотят этого.

«На мой взгляд, это довольно сложно для многих стран. Я не большой эксперт по истории Китая, но, думаю, что китайцы никогда не думали, что Танзания, Новая Зеландия или Россия должны быть больше похожи на Китай», — сказал Харланд.

Китайский подход, по его словам, является более подходящим для «той очень нестабильной международной системы, которая существует сейчас».

28 октября сообщалось, что Турция планирует выдвинуть новую инициативу по урегулированию конфликта на Украине, предложив себя в качестве посредника между Киевом и Москвой.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.