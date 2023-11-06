Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказал, почему Китай может быть посредником между Россией и Украиной

Харланд: Китай может быть посредником между РФ и Украиной из-за своего подхода

close
100%
Mark Schiefelbein/AP

Китай больше остальных стран подходит на роль посредника между Россией и Украиной из-за своего подхода к межгосударственным отношениям. Такое мнение высказал исполнительный директор Центра гуманитарного диалога Дэвид Харланд в беседе с РИА Новости.

Эксперт считает, что основной проблемой западных стран является то, что у них есть «очень глубокая традиция» хотеть того, чтобы другие страны были больше похожи на страны Запада, однако в настоящее время, по его мнению, в истории наступил момент, когда многие страны не хотят этого.

«На мой взгляд, это довольно сложно для многих стран. Я не большой эксперт по истории Китая, но, думаю, что китайцы никогда не думали, что Танзания, Новая Зеландия или Россия должны быть больше похожи на Китай», — сказал Харланд.

Китайский подход, по его словам, является более подходящим для «той очень нестабильной международной системы, которая существует сейчас».

28 октября сообщалось, что Турция планирует выдвинуть новую инициативу по урегулированию конфликта на Украине, предложив себя в качестве посредника между Киевом и Москвой.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий