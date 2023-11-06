Южная Корея, США и Япония договорились сотрудничать по вопросу кибербезопасности

Южная Корея, США и Япония договорились создать специальную консультационную группу для обсуждения вопросов кибербезопасности, связанных в том числе с противодействием Северной Кореи. Об этом сообщили в офисе президента южнокорейского государства по окончании трехсторонней встречи в Вашингтоне на уровне заместителей советников глав трех стран по национальной безопасности, передает ТАСС.

В частности, группа будет заниматься прорабатыванием мер для блокирования деятельности КНДР в киберпространстве с целью финансирования своей ракетно-ядерной программы.

Страны Запада, а также Южная Корея и Япония ранее заявляли, что зафиксировали хакерские атаки со стороны групп, предположительно, связанных с северокорейским государством, для похищения денежных средств.

Планируется, что участники трехсторонних консультаций будут встречаться четырежды в год, в том числе для обеспечения потенциала общего реагирования на угрозы в кибернетическом пространстве.

Ранее военный эксперт Баранец поддержал идею создания в России кибервойск.