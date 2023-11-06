На Западе констатировали потерю веры в победу в конфликте с РФ на Украине

На Украине усиливается пессимизм населения в отношении перспектив быстрой победы ВСУ и падает доверие к органам власти. Об этом сообщает американская газета New York Times (NYT).

Опросы и интервью украинского населения, пишет издание, показывают, что оно более пессимистично оценивают перспективы быстрой победы. Украинская армия застряла в траншеях вдоль линии фронта, а количество вооружения, поступающего от западных союзников, начнет сокращаться.

Неудача украинского контрнаступления привела к резкому, почти в два раза, уменьшению доверия к правительству. Также существенно снизилась и поддержка президента страны Владимира Зеленского.

В свою очередь, опросы зафиксировали рост числа украинцев, желающих достижения мира с Россией.

Ранее директор по исследованиям Института Хадсона, профессор Бард-колледжа Уолтер Мид заявил, что США уже потерпели поражение на Украине, поэтому они хотят избежать позора и переложить заключение мира на президента Зеленского.

До этого депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что глава государства Владимир Зеленский поручил готовиться к президентским выборам 31 марта 2024 года.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.