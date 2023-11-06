Премьер-министр Канады и эмир Катара поддержали гуманитарные паузы в секторе Газа

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили необходимость проведения гуманитарных пауз в секторе Газа и работу над освобождением заложников. Об этом сообщается на официальном сайте главы канадского правительства.

Трюдо выразил признательность Катару за усилия по освобождению заложников и обеспечению выезда иностранных граждан из сектора Газа. Он подчеркнул необходимость немедленного освобождения всех заложников, удерживаемых в Газе.

Канадский премьер и эмир Катара отметили необходимость обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ гражданского населения сектора Газа к жизненно важной гуманитарной помощи.

Ранее министр здравоохранения Палестины Май аль-Кейла заявила о необходимости развертывания на территории Газы полевых госпиталей из-за роста числа пострадавших от израильских ударов.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр палестинского движения ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.