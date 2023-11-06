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Кулеба: Бербок пообещала, что Украина станет членом Европейского союза

Министр Кулеба заявил, что глава МИД Бербок обещала членство Украины в ЕС

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Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении Украины присоединиться к Европейскому союзу, а глава МИД Германии Анналена Бербок, по его словам, подтвердила это. В интервью газете Die Welt Кулеба заявил: «Я не сомневаюсь, что Украина станет частью Евросоюза».

Он добавил, что получил соответсвующее заверение от Анналены Бербок. Украинский министр признал, что для вступления в единый рынок Украина должна провести реформы в сфере правосудия. «Мы также должны усилить меры по борьбе с коррупцией. Мы уже приняли соответствующие законы, которые нужно выполнить», — подчеркнул глава украинского МИД.

1 ноября европейская версия газеты Politico со ссылкой на источники сообщила, что Европейская комиссия рекомендует начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз, однако Киеву не следует ожидать ускоренного процесса. Издание также отметило обращение Анналены Бербок к руководителям внешнеполитических ведомств стран-членов и кандидатам на вступление, где указывается, что ни одна заявка на вступление в ЕС не может быть рассмотрена в ускоренном режиме.

Politico сообщает, что это предостережение «опровергает» слова председателя Евросовета Шарля Мишеля, который призвал принять Украину в состав ЕС к 2030 году.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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