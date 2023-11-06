В США заявили, что Вашингтон хочет переложить заключение мира на Зеленского

Директор по исследованиям Института Хадсона, профессор Бард-колледжа Уолтер Мид заявил, что США уже потерпели поражение на Украине, поэтому они хотят избежать позора и переложить заключение мира на президента Зеленского. Об ученый рассказал интервью газете Figaro.

По словам Мида, стратегия президента США Байдена будет заключаться в том, чтобы продолжать оказывать Киеву помощь до тех пор, пока Зеленский не придет к выводу, что пришло время вести переговоры с Россией и уступить территорию. Такое развитие событий позволит американской адиминистрации успокоить свою совесть, заявив что Украина приняла все решения сама.

Эксперт выразил уверенность в том, Вашингтон уже потерпел на Украине два поражения. Первым поражением США Мид назвал само начало специальной военной операции России на Украине. Вторым провалом ученый считает плохо спланированное украинское контрнаступление.

Мид назвал «тупиковым» положение Киева и заявил, что не видит перспектив победы США на Украине.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что глава государства Владимир Зеленский поручил готовиться президентским выборам 31 марта 2024 года.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.