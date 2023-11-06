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Китай и ОАЭ запросили на 6 ноября заседание Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку

КНР и ОАЭ подали запрос на проведение заседания СБ ООН по Ближнему Востоку

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Eduardo Munoz/Reuters

Китаем и Объединенными Арабскими Эмиратами был подан запрос на проведение в понедельник закрытого заседания Совета Безопасности ООН по конфликту между Израилем и Палестиной. Об этом, ссылаясь на дипломатический источник во всемирной организации, сообщает ТАСС.

По информации, предоставленной источником, КНР и ОАЭ запросили проведение заседание СБ ООН 6 ноября в 15.00 (23.00 мск). На заседании, в частности, будут обсуждаться удары, нанесенные Израилем по лагерю палестинских беженцев Джебалия на севере сектора Газа и колонне машин скорой помощи возле центральной больницы «Аш-Шифа».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прекращения огня в секторе Газа не будет без освобождения заложников, операция продолжится до победы.

До этого министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта.

Ранее постпред Израиля при ООН стал носить желтую звезду.

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