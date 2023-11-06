В секторе Газа погибли 79 сотрудников ООН

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) сообщило, что в секторе Газа с начала обострения конфликта между палестинской группировкой ХАМАС и Израилем погибли 79 сотрудников ООН. Соответствующая публикация размещена на сайте организации.

«Всего 79 работников БАПОР убиты и как минимум 24 ранены с 7 октября», — сообщает агентство.

Отмечается, что за прошедшие 48 часов погибли пятеро сотрудников БАПОР.

Также БАПОР сообщает, что в настоящее время нет возможности связаться с большинством сотрудников БАПОР из-за отключения связи в Газе.

«Прямо сейчас в секторе Газа отключена связь. БАПОР не может связаться с подавляющим большинством членов нашей команды», — сообщили в организации.

По его данным, это третье отключение связи в анклаве за 10 дней.

«Жители Газы полностью отрезаны от своих близких и всего мира», — добавили в БАПОР.

На территории объектов БАПОР после начала войны ХАМАС и Израиля нашли временное убежище сотни тысяч палестинцев.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. Ее жертвами стали свыше 9 тыс. человек.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.