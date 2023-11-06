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В Киеве заявили, что Зеленский велел готовиться к президентским выборам 31 марта 2024 года

Гончаренко: Зеленский поручил провести президентские выборы 31 марта 2024 года

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Yves Herman/Reuters

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что глава государства Владимир Зеленский поручил готовиться президентским выборам 31 марта 2024 года. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Гончаренко сказал, что у него имеется информация о принятии Зеленским решения о проведении в следующем году президентских выборов. Зеленский поручил своему офису провести подготовку к выборам, которые должны пройти 31 марта следующего года. По словам Гончаренко, это решение глава Украины и его окружение намерены объяснить обществу требованиями Запада. В том числе тем, что если президентские выборы не состоятся, то Зеленский потеряет легитимность. Особенно на фоне будущих выборов в России.

В свою очередь, ресурс «Политика страны» утверждает, что официальных подтверждений таким намерениям Зеленского нет. Власти публично озвучивают позицию, в соответствии с которой проведение выборов возможно, однако окончательного решения не принято. В Киеве взешивают все «за» и «против».

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов в стране весной 2024 года.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.

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