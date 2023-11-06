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Блинкен заявил, что США и Израиль обсуждают обеспечение гуманитарных пауз в Газе

Блинкен: США и Израиль проводят переговоры о гуманитарных паузах в секторе Газа

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Mohammed Al-Masri/Reuters

Находящийся в Багдаде государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские и израильские должностные лица проводят консультации по практическим вопросам, которые касаются возможного обеспечения гуманитарных пауз в ходе военных операций в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Блинкена, Израиль затронул важную тему осуществления гуманитарных пауз. Госсекретарь подчеркнул, что необходимо работать над этим вопросом. Достигнута договоренность о встрече должностных лиц США и Израиля для обсуждения практических вопросов, связанных с гуманитарными паузами, и как отметил Блинкен, эта работа ведется уже сегодня.

Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтону важно, чтобы гуманитарная пауза способствовала выполнению ряда задач, в первую очередь, освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа движением ХАМАС. Он отметил, что США, Израиль и все государства, чьи граждане захвачены ХАМАС, все более сосредоточены на их освобождении.

Блинкен также сказал, что гуманитарная пауза могла бы позволить увеличить помощь жителям Газы.

Ранее сообщалось, что ВВС ЦАХАЛ (Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля) наносят массированные удары по городу Газа.

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».

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