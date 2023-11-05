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Стало известно, ради чего Израиль готов пощадить верхушку ХАМАС

Херш: лидеры ХАМАС могут обменять жизнь на заложников и военный трибунал

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Yousef Masoud/Global Look Press

Журналист Сеймур Херш написал, что руководство Израиля готово пощадить верхушку ХАМАС в обмен на возвращение заложников и организацию трибунала над виновными в военных преступлениях в отношении израильтян. Соответствующая статья Херша опубликована на платформе Substack.

Отмечается, что речь идет именно о политическом руководстве ХАМАС, которое не принимало участие в атаке боевого крыла организации на Израиль.

«Идея состояла в том, что если они согласятся провести суд над своими собственными людьми и отдать приказ об их казни, то им будет сохранена жизнь», — рассказал журналист, ссылаясь на свои источники.

До этого Херш написал, что Израиль рассматривает возможность затопления тоннелей ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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Война в Израиле
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