Израиль хочет переселить людей из Газы

Израиль тайно пытается заручиться международной поддержкой по вопросу переселения сотен тысяч жителей из сектора Газа. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванных дипломатов.

В публикации отмечается, что шесть высокопоставленных иностранных дипломатов утверждают, что Израиль тайно пытается заручиться международной поддержкой, чтобы переселить несколько сотен тысяч гражданских из Газы в Египет.

Издание подчеркивает, что многие союзники, например, США и Великобритания, отклонили подобную идею, поскольку «такое массовое переселение рискует обрести постоянный характер».

До этого представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хараги заявил, что израильские военные полностью завершили окружение города Газа, заняв позиции на побережье приморского города, но гуманитарный коридор для выезда местного населения на юг сектора пока продолжит работу.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.