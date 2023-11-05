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Трамп опережает Байдена по популярности в ряде важных штатов

NYT: Трамп опережает Байдена по поддержке избирателей в 5 из 6 важнейших штатов

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Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп получил большую поддержку избирателей в пяти из шести важнейших для выборов штатов, чем нынешний глава Белого дома Джо Байден. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой The New York Times совместно с Сиенским колледжем.

В публикации отмечается, что Байден уступает Трамп от 4 до 10 процентных пунктов в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании. Нынешний президент США опережает бывшего только в Висконсине.

Издание утверждает, что если бы выборы проводились прямо сейчас, то Трамп получил бы в этих пяти штатах голоса 67 выборщиков, а Байден — только 10.

Подчеркивается, что поддержка текущего президента США снижена из-за того, что около 67% американцев считают, что сегодня страна движется в неправильном направлении.

До этого Трамп заявил, что политика нынешнего главы государства Джо Байдена привела к потере Вашингтоном всех союзников. Как считает бывший хозяин Белого дома, нынешний руководитель страны превращает Соединенные Штаты в государство третьего мира.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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