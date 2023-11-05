Зеленский оценил возможность переговоров других государств с Россией по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что представители других стран могут вести диалог с Россией о возможности урегулирования конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский предположил, что некоторые государства ведут диалог с Москвой, а также думают как решить ситуацию.

Он добавил, что на него не оказывают «открытого давления» для начала переговоров с Россией. По словам президента Украины, на сегодняшний день у него нет никаких связей с русскими, а его позиция по ситуации известна президенту США Джо Байдену и конгрессу.

До этого Зеленский заявил, что через год страны Запада смогут уменьшить финансовую помощь стране в связи со снижением ее бюджетного дефицита.

По мнению украинского лидера, в будущем материальная помощь западных стран Киеву снизится по причине сокращения дефицита бюджета республики, росту экономики и возвращению из-за границы беженцев, которые вернутся в страну, начнут работать и платить налоги.

До этого Зеленский признал, что значительная часть населения западных стран, в том числе политики, устала от вооруженного конфликта на Украине.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.