Вучич допустил начало мировой войны

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что военные конфликты на Ближнем Востоке могут перейти в мировую войну. Запись его выступления опубликована на YouTube.

По его словам, существует множество региональных конфликтов, но это не мировая война. Вучич считает, что мировое сообщество уже приближается к этому.

По его словам, так уже бывало, и некоторые проводят параллели с Первой и Второй мировыми войнами. Если начнется еще один региональный конфликт, стороны в нем снова будут те же самые, заявил Вучич.

До этого Папа Римский Франциск заявил о начале темных времен.

По словам папы, после окончания Второй мировой войны темные времена в мире не прекращались, поскольку войны не останавливались. Понтифик отметил, что в Европе чутко реагируют на украинский и ближневосточный конфликты, поскольку они близко расположены, и напомнил, в мире продолжается множество других конфликтов, о которых говорят меньше, в том числе в Йемене и Мьянме.

До этого папа Римский выступил за прекращение огня на Ближнем Востоке.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.