Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал анонсированный Еврокомиссией (ЕК) 12-й пакет санкций против России. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о новых рестрикциях, чтобы порадовать президента Украины Владимира Зеленского.

До этого фон дер Ляйен заявила, что ЕК в ближайшее время представит 12-й пакет санкций Евросоюза в отношении России с запретами на импорт и экспорт товаров и ужесточением потолка цен на нефть.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз разрабатывает 12-й пакет ограничительных мер против РФ, нацеленный на €2,5 млрд импорта из РФ и столько же экспорта в сумме около $5,3 млрд. Как уточнили источники издания, ЕС ставит целью закрыть возможности обхода санкций через третьи страны и лишить Кремль доходов. Новые санкции коснутся российского экспорта сварочного оборудования, химикатов и высокотехнологичных товаров военного назначения. Также планируется ограничить импорт металлов, стройматериалов, транспортных средств и алмазов.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее заявил, что санкции и разрыв экономических связей с Россией уже стоили Евросоюзу (ЕС) около $1,5 трлн. По словам дипломата, в 2013 году объем торговли ЕС с Россией составлял $417 млрд, а при отсутствии санкций в этом году он мог бы достичь $700 млрд.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.