В Белом доме рассказали о ситуации с американцами в Газе

Заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что Соединенные Штаты за прошедшие дни удалось вызволить из сектора Газа свыше 300 своих граждан, однако часть американцев по-прежнему остается в охваченном конфликтом регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в Газе остается некоторое число американцев. За последние несколько дней удалось вывести более 300 граждан США, это удалось сделать благодаря довольно интенсивным переговорам со всеми сторонами.

Файнер добавил, что освобождение всех остающихся в заложниках у движения ХАМАС соотечественников является приоритетом для американской администрации.

До этого Россия выслала в Египет третью партию гуманитарной помощи для населения сектора Газа, груз доставят два спецборта МЧС России.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.