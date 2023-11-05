Западные страны используют Украину, а после того, как получат все необходимое дня них, бросят ее. Так представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова описала «Известиям» будущие отношения Запада и Киева.

Она подчеркнула, что российская сторона неоднократно предупреждала Киев о такой судьбе.

«Есть такое выражение: «поматросил и бросил». Это то, что Запад делает с Украиной. Использовали, а потом выбросили за ненадобностью», — сказала Захарова.

До этого Мария Захарова иронично сравнила заявление Соединенных Штатов о сокращении военной помощи Украине с детской игрой «Сорока-белобока».

20 октября Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что США обманывают весь мир, называя оказание помощи Украине «борьбой за демократию». По словам дипломата, войны для США всегда представляли «разумную инвестицию», поскольку они проходили не на их территории.

Ранее Захарова оценила сравнение США беспорядков в Махачкале с еврейскими погромами.