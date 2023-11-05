Верховный лидер Ирана встретился с главой политбюро ХАМАС

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи провел встречу с главой политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией. Об этом сообщает агентство Fars.

Отмечается, что они обсудили конфликт Израиля и Палестины. При этом лидер ХАМАС «подчеркнул необходимость решительных действий со стороны исламских стран и международных организаций, а также всесторонней и практической поддержки народа Газы».

4 ноября сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверели призвал Иран использовать свое влияние на радикальную группировку ХАМАС, чтобы предотвратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

За день до этого Клеверли провел разговор с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. Дипломат заявил, что Тегеран «несет ответственность» за действия ХАМАС и «Хезболлы», которых он поддерживает на протяжении многих лет. Клеверли также заявил о неприемлемости угроз в адрес населения Великобритании. Министр подчеркнул, что они должны прекратиться.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее в Британии призвали избегать «абстрактных» призывов к прекращению огня на Ближнем Востоке.