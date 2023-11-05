Литва усилит охрану границы с Белоруссией

Госслужба пограничной охраны Литвы собирается в течении двух лет подготовить дополнительных офицеров в рамках усиления охраны границы с Белоруссией, заявил глава ведомства Рустам Любаевас, передает BNS. По его словам, речь идет о 450 новых офицерах.

«Мы хотим усилить охрану границы [с Белоруссией]. Мы рассмотрели наши кадровые возможности, видимо, за год сразу организовать обучение и заполнить вакансии будет сложно. В результате мы спрогнозировали через два года. Начнем с 2024 года, когда будет утвержден бюджет, и закончим в 2025 году», — пояснил Любаевас.

Как отмечает BNS, 450 дополнительных офицеров — это весомое усиление, так как в госслужбе пограничной охраны Литвы задействовано всего 4,3 тыс. человек — как гражданских, так и военных.

Латвия, Литва и Польша в начале августа согласовали механизм закрытия границ с Белоруссией. Соответствующие меры предполагается принять в «критической ситуации». При этом Литва уже в одиночном порядке сокращает количество пропускных пунктов на литовско-белорусской границе. Помимо закрытия границ, страны Балтии и Польша изучают возможность прекращения железнодорожного сообщения с белорусской стороной.

Ранее в Литве увидели угрозу в белорусских болотах.