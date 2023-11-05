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В Еврокомиссии прокомментировали антисемитские инциденты в Европе

Еврокомиссия: всплеск инцидентов, связанных с антисемитизмом, наблюдается в ЕС

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Reuters

Европейская комиссия констатирует всплеск инцидентов, связанных с антисемитизмом в странах ЕС, что «напоминает самые мрачные времена в истории» Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении ЕК отмечается, что всплеск антисемитских инцидентов в Европе в последние дни достиг «экстраординарного уровня». В публикации отмечается, что эти события напоминают о «мрачных временах в истории».

«Сегодня европейские евреи вновь живут в страхе», — говорится в заявлении ЕК.

В Еврокомиссии подчеркнули, что решительным образом осуждают «эти отвратительные действия».

До этого стало известно, что неизвестный ранил ножом исповедующую иудаизм жительницу французского Лиона, на дверях ее дома обнаружили свастику.

До этого в совместном заявлении Совет национальной безопасности (СНБ) и министерство иностранных дел Израиля порекомендовали гражданам страны проявлять во время пребывания за рубежом особую осторожность из-за роста антисемитских настроений в мире.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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