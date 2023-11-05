Палестина готова взять Газу под свой контроль

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что полноценное политическое решение палестино-израильского конфликта, предполагает вхождение сектора Газа в состав нового независимого палестинского государства, передает WAFA. По его словам, этот регион должен стать частью страны, как и Восточный Иерусалим.

«Сектор Газа является неотъемлемой частью Государства Палестина. Мы будем нести полную ответственность в рамках всеобъемлющего политического решения как на Западном берегу [реки Иордан], включая Восточный Иерусалим, так и в секторе Газа», — отметил Аббас на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Катар заподозрил Израиль в геноциде в Газе.