Премьер-министр Румынии Марсель Чолаку пожелал успехов проевропейским партиям на местных выборах в Молдавии, передает Digi 24. По его словам, если бы к власти в стране не пришли эти силы, то вряд ли бы удалось ликвидировать молдавский язык.

«Нам хотелось бы, чтобы населенные пункты Республики Молдова управлялись местными властями с четким видением западных ценностей. Ликвидация так называемого молдавского языка было бы невозможной без поддержки проевропейской администрации в Республике Молдова», — отметил Чолаку.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной.

В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытке «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

Ранее Санду не увидела проблем в снятии с выборов в Молдавии оппозиционной партии.