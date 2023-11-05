Венгрия выдвинула требования к Израилю по Газе

Президент Венгрии Каталин Новак совершила визит солидарности в Израиль на фоне обострения палестино-израильского конфликта. В своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) она отметила, что Будапешт поддерживает право еврейского государства на самооборону после атаки ХАМАС.

«То, что происходит в Израиле, не может быть безразлично для Венгрии. Я заверила президента [Израиля] Ицхака Герцога, что Венгрия стоит на стороне Израиля. Израиль имеет право на самооборону. Я также попросила президента Израиля проследить за тем, чтобы в ходе ответных действий не были затронуты гражданские цели», — написала Новак.

Она добавила, что обратилась к президенту Израиля с призывом о допуске гумпомощи в сектор Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Катар заподозрил Израиль в геноциде в Газе.