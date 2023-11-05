Катар заподозрил Израиль в геноциде в Газе

Израиль проводит этнические чистки в секторе Газа на фоне обострения палестино-израильского конфликта, считает премьер-министр, глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, передает ТАСС. По его словам, еврейское государство атакует гражданские объекты в регионе.

«Каждый день израильская оккупация продолжает совершать акты геноцида и осуществлять этнические чистки в отношении палестинского народа, не говоря уже о беспорядочных бомбардировках больниц, школ, лагерей беженцев и других гражданских объектов, в которых находились перемещенные лица, женщины, дети и пожилые люди», — отметил Аль Тани после встречи с главой МИД Франции Катрин Колонной в Дохе.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Палестина выдвинула требование по конфликту на Ближнем Востоке.