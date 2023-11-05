Путин на следующей неделе посетит Казахстан

Президент России Владимир Путин на будущей неделе посетит Казахстан с рабочим визитом, там у него состоится встреча с Касым-Жомарт Токаевым. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Путин и казахстанский глава государства обсудят актуальные вопросы, стоящие на повестке дня у Москвы и Астаны.

Кроме поездки в Казахстан, Путин намерен провести ряд рабочих совещаний, в их числе обсуждение актуальных вопросов с членами правительства РФ, членами Совбеза.

В ноябре прошло года Путин и Токаев подписали совместную декларацию по итогам встречи в Москве.

Также Токаев направлял главе российского государства поздравительную телеграмму по случаю Дня России. Тогда президент Казахстана желал российскому народу благополучия и прогресса.

Ранее Токаев заявил о намерении Казахстана развивать всестороннее сотрудничество с РФ.