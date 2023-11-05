Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин на следующей неделе посетит Казахстан

Путин отправится в Казахстан и встретится там с Токаевым

close
100%
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин на будущей неделе посетит Казахстан с рабочим визитом, там у него состоится встреча с Касым-Жомарт Токаевым. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Путин и казахстанский глава государства обсудят актуальные вопросы, стоящие на повестке дня у Москвы и Астаны.

Кроме поездки в Казахстан, Путин намерен провести ряд рабочих совещаний, в их числе обсуждение актуальных вопросов с членами правительства РФ, членами Совбеза.

В ноябре прошло года Путин и Токаев подписали совместную декларацию по итогам встречи в Москве.

Также Токаев направлял главе российского государства поздравительную телеграмму по случаю Дня России. Тогда президент Казахстана желал российскому народу благополучия и прогресса.

Ранее Токаев заявил о намерении Казахстана развивать всестороннее сотрудничество с РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий