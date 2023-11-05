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В Кремле сочли, что Запад устал от финансовой поддержки Украины

Песков заявил, что Запад устал от финансовой поддержки Украины

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Evgen Kotenko/Reuters

США и ЕС утомила украинская тема и финансовый груз от содержания Киева. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, фрагмент которого он опубликовал в Telegram-канале.

«И в Америке, и в Европе растет усталость от украинской темы как таковой», — отметил представитель Кремля.

Он уточнил, что имеет в виду «финансовое кормление» украинских властей и снабжение ВСУ оружием и боеприпасами.

По мнению Пескова, даже такие мощнейшие государства в экономическом плане как США не могут «это делать бесконечно», так как Вашингтону надо решать свои проблемы. Он напомнил о вопросах, связанных с внутренним долгом и общей экономической ситуацией.

По словам представителя Кремля, транши Украине в какой-то момент превращаются «в излишний груз», который американские власти уже не в состоянии нести.

«Поэтому и в истеблишменте [США] вызревает ощущение усталости от этой ноши», — резюмировал Песков.

Накануне в Кремле рассказали о наказании киевских преступников.

Ранее Песков назвал Россию сильной страной.

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