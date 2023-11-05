В Северной Корее предупредили об опасности военного альянса США в Азии

Трехсторонний военный альянс Вашингтона, Токио и Сеула лишь обострит противостояние на Корейском полуострове, приблизив третью мировую войну. Об этом пишет главная северокорейская газета Rodong.

Авторы статьи напомнили, что Корейский полуостров — это крупнейшая горячая точка на планете. По мнению политических аналитиков издания, к северу и югу от границы, разделяющей Корею, ядерные державы Востока и Запада ведут «ожесточенное военное противостояние», эхо которого может спровоцировать ядерный конфликт.

«Если при сложившейся структуре трехсторонний военный альянс <…> заработает на полную мощность, ситуация на Корейском полуострове и в регионе обострится до предела», — уточнили в публикации.

В статье отметили, что «бесчинства США и их приспешников» могут вылиться в начало третьей мировой войны. «Военный сговор» Вашингтона, Токио и Сеула несет Северо-Восточной Азии бурю противостояния.

В начале ноября стало известно, что США планируют сделать шаги по противодействию оборонному партнерству России и КНДР.

Ранее кандидат в президенты США заявил о намерении предотвратить третью мировую войну.