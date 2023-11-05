В Иране объявили об аресте разведчиков Израиля

Иранская разведка совместно с талибами (организация запрещена в России) провела задержание трех агентов израильской разведки Моссад, передает Fars. По информации агентства, инцидент произошел на ирано-афганской границе.

«В ходе совместной операции Министерства разведки Исламской Республики Иран и движения «Талибан» в горных районах между двумя странами были арестованы трое агентов Мосада иранского гражданства», — говорится в сообщении.

Как отмечает Fars, израильские разведчики пытались запустить БПЛА с афганской границы для поражения целей в Иране. Агентство подчеркивает, что задержанные переданы иранской стороне для дальнейших следственных действий.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Иран призвал США и Израиль к немедленному прекращению огня в Газе.