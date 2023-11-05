Палестина выдвинула требование по конфликту на Ближнем Востоке

Президент Палестины Махмуд Аббас встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рамалле, передает Al Hadath со ссылкой на пресс-службу палестинского лидера. По информации портала, в рамках беседы глава автономии потребовал срочно прекратить боевые действия в секторе Газа.

«Аббас подчеркнул Блинкену необходимость разрешить поступление гуманитарной помощи в сектор Газа и немедленно прекратить огонь», — говорится в сообщении.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее в США рассказали, почему выступают против прекращения огня в Газе.