Санду не увидела проблем в снятии с выборов в Молдавии оппозиции

Президент Молдавии Майя Санду не считает неверным решение об отстранении от местных выборов оппозиционной партии «Шанс» всего за несколько дней до голосования, передает ТАСС. По ее словам, этот шаг был принят в рамках закона.

«Те, кто не соблюдают закон, пытаются подкупить избирателей, используют незаконное финансирование <...>, не соответствуют демократическим стандартам. В этих выборах принимают участие 35 политических парий. Людям есть из кого выбирать», — пояснила Санду.

Она добавила, что призывает молдаван голосовать за тех претендентов от партий, которые выступают за евроинтеграцию государства. Санду подчеркнула, что республика нуждается в помощи Евросоюза.

«Нужна поддержка ЕС для крупных инфраструктурных проектов [в Молдавии]», — заключила молдавский президент.

Ранее местные выборы в Молдавии назвали анекдотом из-за устранения оппозиции перед голосованием.