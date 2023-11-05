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Санду не увидела проблем в снятии с выборов в Молдавии оппозиции

Президент Молдавии Санду сочла законным снятие партии «Шанс» с местных выборов

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Zak Bennett/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду не считает неверным решение об отстранении от местных выборов оппозиционной партии «Шанс» всего за несколько дней до голосования, передает ТАСС. По ее словам, этот шаг был принят в рамках закона.

«Те, кто не соблюдают закон, пытаются подкупить избирателей, используют незаконное финансирование <...>, не соответствуют демократическим стандартам. В этих выборах принимают участие 35 политических парий. Людям есть из кого выбирать», — пояснила Санду.

Она добавила, что призывает молдаван голосовать за тех претендентов от партий, которые выступают за евроинтеграцию государства. Санду подчеркнула, что республика нуждается в помощи Евросоюза.

«Нужна поддержка ЕС для крупных инфраструктурных проектов [в Молдавии]», — заключила молдавский президент.

Ранее местные выборы в Молдавии назвали анекдотом из-за устранения оппозиции перед голосованием.

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