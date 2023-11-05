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Госсекретарь США покинул Рамаллу после встречи с президентом Палестины

Al Mayadeen: Блинкен покинул Рамаллу после встречи с Аббасом

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Jonathan Ernst/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с палестинским президентом Махмудом Аббасом в городе Рамалла, который находится на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По данным тележурналистов, Блинкен уехал после переговоров с главой Палестины. Встреча завершилась без каких-либо заявлений.

4 ноября стало известно, что госсекретарь США посетит административный центр Палестины. В этом городе Рамалла расположены органы управления и штаб-квартира президента страны Махмуда Аббаса.

До этого сообщалось, что Блинкен 5 ноября посетит с визитом Багдад, где проведет переговоры с властями Ирака.

В Турции уже подтвердили дату его переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. МИД страны сообщил о том, что встреча намечена на 6 ноября.

Накануне Блинкен заявил, что прекращение огня в секторе Газа привело бы к перегруппировке сил палестинского движения ХАМАС.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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