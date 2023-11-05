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Турция озвучит США предложения по урегулированию ситуации в Газе

Yeni Akit: Фидан заявит Блинкену 4 способа палестино-израильского урегулирования

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Burhan Ozbilici/AP

Глава МИД Турции Хакан Фидан во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена представит четыре предложения Анкары по палестино-израильскому урегулированию, пишет газета Yeni Akit.

Источники рассказали изданию, что на переговорах Фидана и Блинкена стоят четыре важные темы. В их числе: объявление немедленного прекращения огня, предотвращение распространения конфликта на регион, формула стран-гарантов и гуманитарная помощь.

«В то время как Турция и некоторые страны региона прилагают усилия для прекращения огня, США и западные страны продолжают поддерживать Израиль», — уточнили в публикации.

Накануне в Турции подтвердили дату переговоров Фидана и Блинкена. МИД страны сообщил о том, что встреча намечена на 6 ноября. Кроме ситуации в секторе Газа, планируется обсудить региональные проблемы и обменяться мнениями по двусторонним отношениям.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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