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МИД РФ раскрыл заинтересованность США в дестабилизации ситуации в мире

Лавров заявил, что США заинтересованы в дестабилизации ситуации в мире

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Сергей Гунеев/РИА Новости

США заинтересованы в дестабилизации ситуации в любом регионе мира. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, фрагмент которого он опубликовал в Telegram-канале.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что неверно приписывать внешней политике Вашингтона двойные стандарты, потому что он у них один. Этот стандарт направлен на дестабилизации ситуации в любом регионе мира.

Лавров напомнил, что все «заграничные авантюры» США за последние полвека, начиная с Вьетнама, не принесли благо той стране, в дела которой вмешались американские власти.

«Это только подтверждает вывод, что в их интересах дестабилизировать все и вся», — резюмировал министр.

Накануне Лавров не увидел воли Запада к справедливому миру на Украине. До того на эту же тему высказывалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Как говорила дипломат, для скорейшего мира нужна политическая воля Запада и его «киевских подопечных», а этого не наблюдается.

Ранее кандидат в президенты США заявил о намерении предотвратить третью мировую войну.

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