Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высмеял заявления о том, что текущее украинское руководство якобы неким заменить. В своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он отметил, что найти нормальный состав правительство не составит проблем.

«Я не хочу называть конкретные фамилии. Но что, никого не нашлось бы среди многомиллионного народа Украины, не важно, где находящегося — на ее территории или вне ее пределов? В Москве, на минуточку, сидит полный состав правительства Украины. Поэтому, как только будет настоящий запрос на смену этой камарильи, найдется нормальный состав правительства, который займется делом восстановления страны», — написал Азаров.

Он добавил, что необходимо создать на Украине условия для смены власти. Азаров подчеркнул, что речь идет о приходе к управлению страной людей, которые будут работать в интересах своего государства и народа.

«А думать о том, что Украина исчезнет, я бы не советовал», — заключил бывший председатель украинского правительства.

Ранее Зеленского обвинили в желании навредить украинцам в России.