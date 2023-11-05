Утверждения главы Пентагона Ллойда Остина о том, что российская армия ослаблена, свидетельствуют о проблемах в самих США. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший советник американского военного ведомства полковник Дуглас Макгрегор.

«Наши ресурсы и возможности не бесконечны, и нам не следует транжирить их без необходимости», — заявил он.

Макгрегор подчеркнул, что Соединенные Штаты должны думать о себе, собственном выживании и национальной мощи.

До этого Макгрегор заявил, что Россия не собирается нападать на страны Восточной Европы, поэтому развертывание контингента США в регионе не имело смысла. Эксперт уверен, что большая часть американской боевой мощи бессмысленно развернута в Польше, Румынии и странах Балтии.

Он также отметил, что большая часть воздушной мощи США уже не та, что была 30 лет назад. В настоящее время Штаты не могут поднять в воздух 5 тыс. истребителей и сотни бомбардировщиков, заключил экс-советник главы Пентагона.

Ранее президент России Владимир Путин сравнил США с пауком.