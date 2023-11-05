Нетаньяху исключил возможность применения ядерного оружия в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил отстранить министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихая Элияху от участия в заседаниях правительства до дальнейшего уведомления после высказывания политика о возможности сбросить ядерную бомбу на сектор Газа. Об этом сообщает радио Kan.

Кроме того, израильский премьер категорически не согласился с высказыванием министра, подчеркнув, что заявление Элияху «оторваны от реальности» и не соответствуют действительности».

«Израиль действует в соответствии со стандартами международного права. Мы будем продолжать делать это до победы», — сказал Нетаньяху.

До этого министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявлял, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Также он не согласился с допуском гуманитарной помощи в Газу.

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о захвате важного опорного пункта бойцов организации ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в США заявили о безвыходном положении Вашингтона из-за поддержки Израиля.