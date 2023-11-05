Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Трамп потребовал не пускать в США сторонников «уничтожения» Израиля

Трамп призвал запретить въезд в США для противников Израиля

close
100%
Mike Blake/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп призвал ограничить въезд в страну для тех, кто поддерживает палестинцев на фоне конфликта ХАМАС и Израиля на Ближнем Востоке, передает Fox News. По его словам, нельзя пускать в государство тех, кто выступает против еврейского государства.

«Если вы ненавидите Америку, если вы хотите уничтожить Израиль, если вы сочувствуете джихадистам <…> вы не попадете [в США], вы не приедете в нашу страну», — пояснил Трамп, выступая на мероприятии в штате Флорида.

Он добавил, что предлагает провести идеологическую проверку мигрантов, которые уже находятся в США. Трамп подчеркнул, что если выиграет президентские выборы 2024 года, то в первый же день восстановит визовые ограничения для жителей ряда мусульманских государств — речь идет о запрете на въезд для граждан Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена, который действовал во время первого президентского срока Трампа.

«Мы не позволим людям въезжать и проведем строгий идеологический отбор для всех иммигрантов», — заключил экс-глава Белого дома.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее в США рассказали, почему выступают против прекращения огня в Газе.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий