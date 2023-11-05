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Чад отзывает временного поверенного в Израиле из-за конфликта в Газе

Alwihda Info: Чад отзывает временного поверенного в делах в Израиле

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Fatima Shbair/AP

Чад отзывает временного поверенного в делах в Израиле для консультаций из-за конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает Alwihda Info со ссылкой на МИД страны.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, Чад осуждает атаки на сектор Газа и «призывает к прекращению огня, ведущему к прочному решению палестинского вопроса».

«Вследствие этого было принято решение отозвать временного поверенного в Израиле для консультаций», — сказано в сообщении МИД Чада.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что с начала наземной операции в секторе Газа израильские военные атаковали более 2500 целей.

Представитель израильской армии Авичай Адраи также заявлял, что ЦАХАЛ разрешит эвакуацию мирного населения сектора Газа с севера на юг, открыв гуманитарные коридоры на протяжении трех часов в воскресенье, 5 ноября.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС.

Ранее министр обороны Израиля пообещал уничтожить лидера ХАМАС в секторе Газа.

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