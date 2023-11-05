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Кылычдароглу уступил место лидера оппозиционной партии Турции

Кылычдароглу уступил Озелю место председателя оппозиционной партии Турции

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Dil Toffolo/Global Look Press

Экс-кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу уступил место председателя основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) депутату парламента от провинции Маниса Озгюру Озелю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в политическом объединении.

Кылычдароглу находился на посту председателя более 13 лет. Но во время недавнего голосования на партийном съезде не смог заручиться необходимой поддержкой. Новым лидером оппозиции стал депутат парламента от провинции Маниса Озгюр Озель, набрав 811 голосов.

Озель — профессиональный фармацевт. В высший законодательный орган в качестве депутата от НРП он вошел в 2011 году, став через четыре года председателем ее парламентской группы.

Летом стало известно, что сопернику нынешнего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах грозит до 110 лет тюрьмы. По словам адвоката оппонента президента Турции, Джеляля Челика, в отношении Кылычдароглу подано 28 исков. После поражения на президентских выборах политик не попал в парламент и лишился депутатской неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Кылычдароглу подал иск к Эрдогану из-за поддельного видео.

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