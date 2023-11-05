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В США заявили о безвыходном положении Вашингтона из-за поддержки Израиля

NYT: визит Блинкена на Ближний Восток показывает, что США в тупике из-за Израиля

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Jacquelyn Martin/AP

Турне госсекретаря США Энтони Блинкена по Ближнему Востоку показывает, что Вашингтон находится в безвыходном положении из-за поддержки Израиля на фоне роста числа пострадавших в секторе Газа мирных жителей. Об этом пишет газета The New York Times.

«Поездка Блинкена продемонстрировала, что США находятся в тупике, будучи зажатыми между международной яростью <...>», — сказано в материале издания.

3 ноября Блинкен встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве. Госсекретарь заявил, что Израиль не будет брать сектор Газа под свой контроль по окончании военных действий. По его словам, власти Израиля дали ясно понять, что не имеют ни намерений, ни желания устанавливать контроль над территорией Газы и брать на себя эту ответственность. Госсекретарь подчеркнул, что при этом ХАМАС не должен оставаться у власти на палестинских территориях. По его мнению, это недопустимо.

2 ноября официальный представитель американского дипломатического ведомства Мэттью Миллер заявил, что Блинкен планирует отправиться в зарубежное турне в период с 2 по 10 ноября. Он уточнил, что в рамках поездки госсекретарь посетит ряд стран Ближнего Востока и Азии.

Ранее Блинкен назвал условие для урегулирования палестино-израильского конфликта.

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