Премьеры Канады и Израиля согласились с необходимостью освободить заложников в Газе

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поговорил с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, лидеры двух стран согласились с необходимостью немедленного освобождения всех заложников в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отметили, что Трюдо выразил поддержку Канадой Израиля и его права защищать себя в соответствии с международным правом перед лицом «жестоких атак ХАМАС».

«Лидеры двух стран согласились с необходимостью немедленного освобождения всех заложников, удерживаемых в Газе», — говорится в заявлении премьер-министра Канады.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили усилия по высвобождению иностранных граждан из сектора Газа. Трюдо поблагодарил Нетаньяху за заверения Израиля, что канадцы, находящиеся в Газе, смогут покинуть территорию сектора «в ближайшие дни». Он подчеркнул глубокую обеспокоенность тяжелым гуманитарным кризисом, а также подтвердил позицию Канады о создании условия для поступления в Газу гуманитарной помощи.

Накануне в армии Израиля заявили о готовности к обороне и нападению на севере страны.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.