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В ФРГ оказались поражены признанием Залужного

Генерал Ганзер: в Германии многих поразили слова Залужного о тупике на фронте

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Gleb Garanich/Reuters

В Германии многих комментаторов поразило признание главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о тупике на фронте. Об этом в эфире телеканала Phoenix заявил бригадный генерал бундесвера в отставке Хельмут Ганзер.

На этой неделе Залужный в статье для журнала The Economist признал тупиковой ситуацию в конфликте и заявил, что не надеется на прорыв, хотя по «учебникам НАТО» Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны были уже «повоевать» в Крыму.

По словам Ганзера, ситуация такова, что на Украине «уже около года» ведется позиционный конфликт.

«Да, это тупиковая ситуация, для многих это (оказалось. — «Газета.Ru» откровенно поразительно, для многих комментаторов в Германии», — сказал он.

Как считает генерал, командование ВСУ не хочет вступать в долгое позиционное противостояние, но «сейчас ситуация именно такова». По его мнению, в преддверии следующего года Украина будет по-прежнему нуждаться в поддержке Запада и скорее всего перейдет к обороне.

Ганзер также указал, что тема контрнаступления ВСУ исчерпала себя.

«Я думаю, что с темой крупного контрнаступления, особенно на юге, пока покончено», — сказал он.

До этого президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова Залужного, оценившего ситуацию на фронте как «патовую». По мнению главы государства, Украина «бывала и в более сложных обстоятельствах».

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.

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