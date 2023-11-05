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Экс-советник Кучмы заявил о госперевороте на Украине

Бывший советник Кучмы Соскин: на Украине совершили государственный переворот

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Олег Соскин/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил о государственном перевороте в стране. Он сделал соответствующее заявление на своем YouTube-канале.

По словам Соскина, на Украине совершен «антиконституционный переворот. Верховная рада «разгромлена», фракции бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко и экс-президента страны Петра Порошенко «растоптаны», указал он.

«Поэтому в парламентско-президентской республике Украина незаконно установлено военное положение и незаконно оно продлевается. Это называется узурпация власти», — продолжил Соскин.

Соскин назвал офис президента Украины антиконституционным органом и простой «канцелярией», которая незаконно ограничивает права граждан страны.

Он также выразил мнение, что за нарушение конституции в отношении выборов, введения военного положения, а также за преступные действия украинских властей в отношении своих граждан президенту Украины Владимиру Зеленскому должны объявить импичмент, однако этого не происходит ввиду того, что Украина превратилась в государство «стационарного бандита».

Ранее Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ради удержания власти в стране отправил солдат Вооруженных сил Украины на уничтожение.

До этого бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер говорил, что правительство Зеленского падет в результате проводимой Россией специальной военной операции (СВО).

Ранее Зеленского уличили во лжи о защищенности Украины.

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